Aksaray'da İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Aksaray'da bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan para ve güvenlik kamerası kayıt cihazını bulmak için çalışma başlattı. Şüpheliler, kent merkezinde saklandıkları ikamette yakalandı ve tutuklandı.

Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile arkadaşı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden 100 bin lira ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli İ.K. (25) ile arkadaşı A.K'yı (30) kent merkezinde saklandıkları ikamette yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklanan zanlı İ.K'nın iş yerinde bir gün çalıştığı ve ayrıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, maskeli ve şapkalı 2 kişinin iş yerinde arama yapması ve güvenlik kamerası kayıt cihazını alması yer alıyor.