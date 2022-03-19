Son dakika haberi: Aksaray'da iş yerinde yangın paniği

Aksaray'da iş yerinde yangın paniği

AKSARAY Aksaray'da fotoğrafçı dükkanında çıkan yangın, iş yerinin bulunduğu iş merkezi ve çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, Taşpazar Mahallesi 806 Sokakta bulunan bir iş merkezinin zemin katındaki fotoğrafçı dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Doğan Doğanay'a ait iş yerinde açık bırakılan bilgisayarın monitörünün ısınarak güç kablosunu alevlendirmesi sonucu yangın çıktı. Bilgisayar monitörünün bulunduğu masanın tutuşması ile birlikte iş yeri kısa sürede alevlere teslim olurken, duman çıktığını gören iş merkezindeki diğer esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş merkezi herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.