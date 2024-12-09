Aksaray'da İntihar Girişimi, Bekçiler Tarafından Kurtarıldı

Aksaray'da aydınlatma direğine bağladığı iple kendini asarak intihara kalkışan genç, devriye gezen bekçiler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.25 sıralarında Taci Mahallesi Kapadokya Bulvarı E-90 Karayolu üzerindeki yaya üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen M.C.G. (23), girdiği bunalım sonucu yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanında getirdiği ipin bir ucunu üst geçitte bulunan aydınlatma direğine bağlayan, diğer ucunu da boğazına geçiren genç, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. O sırada devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı mahalle ve çarşı bekçileri, durumu fark ederek hemen üst geçide çıktı. Bekçilerden biri genci bacağından tutup yukarı kaldırmak suretiyle nefes almasını sağlarken, diğer bekçi ise bıçakla ipi kesti. İpin kesilmesiyle gence ilk müdahale yine bekçiler tarafından yapıldı. Bekçilerin haber merkezine anons ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen şahıs, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olaya yoldan geçerken şahit olan Gamze Soner (26), "Ben üst geçide doğru gidiyordum, giderken bir hareketlilik gördüm. O ara yanımdan da bekçi koşup gitti. Ben de arkalarından koştum acaba ne oldu diye. Bir baktım ki adam kendisini orada asmış. O arada bekçi hemen ipi kesti, Allah razı olsun adamı kurtardılar" dedi.

Olaya tanık olan Melike Yılmaz (18) ise, "Üst geçide çıkıyordum karşıya geçmek için. Bir kişi üst geçidin aydınlatma diğerine kendini asmış. İki bekçi de koşarak geldi birisi ayağına sarıldı, birisi de ipi kesti. Böylece kurtardılar, Allah razı olsun" diye konuştu. - AKSARAY