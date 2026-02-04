Haberler

Aksaray'da çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Aksaray'da inşaat halindeki müstakil evin çatısında çalışan işçi dengesini kaybederek düştü. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ağır.

Aksaray'da inşaat halindeki müstakil evin çatısında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen işçi yaralandı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5221 Sokak'ta bulunan inşaat halindeki müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evin çatısında çalışan Ülfet K., bir anda dengesini kaybederek çatıdan düştü. Yaralanan işçi, güçlükle evin önüne gelerek içeride çalışan diğer işçilere seslendi. Mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnşaatta çalışan başka bir işçi, içeride çalıştıkları sırada dışardan bir ses geldiğini belirterek, "Sağlık ekiplerine haber verdik. Evin arka tarafından çatıdan düşmüş, durumu biraz kötü gibiydi" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
