Aksaray'da İki Arkadaş Bıçakla Yaralandı

Aksaray'da 2 arkadaşın tartışması kavgaya dönüşünce birbirlerini bıçakladı.

Olay gece yarısı Zafer Mahallesi 6802 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emirhan G. (19) ve Arda E. (20) isimli iki arkadaş, aralarındaki bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Sokak ortasında iki arkadaşın tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken, iki arkadaşta yanlarındaki taşıdıkları bıçakları çekerek birbirlerine saldırdı. Saldırıda Emirhan G. bacak ve kolundan aldığı, Arda E. ise elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki arkadaş polis ekiplerinin ambulansa alınarak ilk müdahaleleri burada yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından asayiş ekiplerince gözaltına alınan iki arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY