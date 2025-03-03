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Aksaray'da İftar Hazırlığı Yangına Neden Oldu: Kadın Yaralandı

Aksaray'da İftar Hazırlığı Yangına Neden Oldu: Kadın Yaralandı
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Aksaray'da iftar saatine yemek yetiştirmeye çalışan kadın, ocağın yanındaki perdenin alev alması sonucu elinden ve ayağından yaralandı. Yangın sonrası kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da yemeği iftar saatine yetiştirmeye çalışan kadın, ocağın yanındaki perdenin alev almasıyla elinden ve ayağından yanarak yaralandı.

Yangın, Sanayi Mahallesi 2062. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yemeği iftara yetiştirmeye çalışan yabancı uyruklu Farnezi Ö. (26), ocakta aceleyle yemek yapmaya başladı. Kadın yemeği ocağa koyup diğer odaya geçerken, yüksek seviyede yanan ocaktaki alevler yemen ocağın üzerinde bulunan perdeyi tutuşturdu. Tül perde alev alarak yanmaya başlarken, güneşlik perde de tutuşunca alevler daha da yükseldi. Yangını fark edince müdahale eden kadın, ayağından ve elinden yanarak yaralandı. Perdenin yanmasıyla mutfağın camı büyük bir gürültüyle patlarken, yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangını gören mahalle sakinlerinden Fatma K., "Yan komşum yemek yapıyordu. Yemeğin yanında perde gibi bir şey varmış. O da tutuşunca cam patlamış" dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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