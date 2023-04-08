Aksaray'da huzur ve güven uygulaması: 131 şüpheliden 82'si tutuklandı Aksaray'da 1 ay içinde yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 26 bin 708 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan 131 şüpheliden 82'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da huzur ve güven uygulaması: 131 şüpheliden 82'si tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da 1 ay içinde yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 26 bin 708 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan 131 şüpheliden 82'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç ve suçlularla mücadele edilmesi, vatandaşların huzur ve güven duygusunun artırılmasına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uygulama, denetim ve planlı operasyonlarda 26 bin 708 şahıs sorgulandı. Bu şahıslardan 131 şüpheli, haklarında bulunan aramalar ve suç kayıtları nedeniyle gözaltına alınırken, 82'si sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda yapılan aramalarda ise 5 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı otomobil bulunarak sahiplerine teslim edilirken, 6 adet ruhsatsız tabanca, 39 fişek, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı kaydı bulunan tabanca, 25,06 gram esrar maddesi, 10,55 sentetik bonzai maddesi, 8,03 gram metamfetamin maddesi ve 3 adet extacy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.