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Aksaray'da Hırsızlık ve Silah Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da Hırsızlık ve Silah Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı
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Aksaray'da jandarma ekipleri, 16 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık ve silah suçlarından aranan Y.İ. isimli şahısı yakaladı.

Aksaray'da hırsızlık, yaralama, silahla ateş etme ve suç eşyasının satın alınması suçlarından aranan ve hakkında 16 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama ve denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan bir aracı durdurdu. Sürücü Y.İ. isimli şahsın sorgudan geçirilmesi üzerine şahsın 2 ayrı hırsızlık, basit yaralama, silahla ateş etme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından aranması olduğu ve hakkında 16 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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