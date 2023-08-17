Aksaray'da hırsızlık şüphelisi iş yerinde yakalandı

Aksaray'da bir iş yerinden para çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi İsmail K. tespit edildi. Polis ekipleri, İsmail K'yi başka bir iş yerinde suçüstü yakaladı.