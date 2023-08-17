Aksaray'da hırsızlık şüphelisi iş yerinde yakalandı
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Aksaray'da bir iş yerinden para çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi İsmail K. tespit edildi. Polis ekipleri, İsmail K'yi başka bir iş yerinde suçüstü yakaladı.
Aksaray'da hırsızlık şüphelisi girdiği iş yerinde gözaltına alındı.
Taşpazar Mahallesi'nde bir iş yerinden para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin İsmail K. olduğu belirlendi. Bu sırada gelen ihbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, İsmail K'yi başka bir iş yerinde suçüstü yakaladı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde bir kişinin cam kapıyı tekmeleyerek açması ve içeri girdikten sonra kasadan para alıp uzaklaşması yer alıyor.