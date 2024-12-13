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Aksaray'da Hırsızlık Şüphelileri Operasyonla Yakalandı

Aksaray'da Hırsızlık Şüphelileri Operasyonla Yakalandı
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Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan şahısların yakalanması için düzenlenen operasyonda, bir kişi yatak bazasının içinde bulundu. Toplam 49 şahıs gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranması bulunan şahıs, yatak bazasının içinde yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan 49 şahsın yakalanmasına yönelik kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Ö. isimli şahıs Topakkaya beldesinde saklandığı bağ evindeki yatak bazasının içinde yakalandı. "Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. Aksaray merkezde, "Barınak yerlerinde bulunan büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. araç içerisinde ve kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık suçları başta olmak üzere birçok suçtan aranması olan toplam 49 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 49 kişiden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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