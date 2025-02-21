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Aksaray'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aksaray'da kamu kurumlarından hırsızlık suçundan aranan 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.B., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahsın Yeşilova beldesinde saklandığını tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın saklandığı eve yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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