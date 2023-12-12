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Aksaray'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu şahsın bulunduğu ikameti tespit eden JASAT ekipleri bir süre yapılan takibin ardından şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray JASAT Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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