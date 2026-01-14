Haberler

Üç evi soydu, 13 kilometrelik alanda 90 kamera incelenerek yakalandı

Üç evi soydu, 13 kilometrelik alanda 90 kamera incelenerek yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 3 ayrı evi soyup 750 bin lira değerinde eşya çalan hırsız, polisin 90 kamera incelemesi sonucu yakalandı. Şüpheli A.B. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aksaray'da 3 ayrı evi soyup 750 bin lira değerinde eşya çalan hırsız, polisin 13 kilometrelik alanda 90 ayrı kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Hırsızlık olayları, Hasas, Kurtuluş ve Küçük Bölcek mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balkon ve pencere demirlerini kırarak evlere giren şahıs, 750 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın izini sürdü. Güvenlik kameralarından çalışmaya başlayan ekipler bölgedeki 78 güvenlik kamerası ve 12 Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameraları olmak üzere toplam 90 kameranın görüntülerini izledi. 13 kilometrelik bir alanda gerçekleştirilen kamera takibi sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Bu kez A.B. (45) isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan asayiş ekipleri, teknik ve fiziksel takip sonucu şahsın Hamidiye Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ikamete yönelik operasyon düzenleyen polis şahsı yakalanarak gözaltına aldı.

Şahsın bulunduğu ev ve bazı iş yerlerinde yapılan aramalarda çaldığı eşyaların bir kısmı bulunarak sahiplerine teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var

Grönland'ı Trump'a vermemekte ısrar eden Danimarka'dan korkutan itiraf
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri

Hakimin sorusu ağlattı! İşte Ufuk Bayraktar'ın aylık geliri
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası

İmamoğlu hakkında bomba yasak aşk iddiası: Ünlü voleybolcu ile...
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı