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Aksaray'da Hastane Önünde Araç Yangını

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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, rahatsızlanan babası için hastaneye gelen bir şahsın aracı motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangına itfaiye müdahale etti.

Rahatsızlanan babasına koştu, aracı alev alarak yandı

AKSARAY - Aksaray'da rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan babası için aracıyla hastaneye gelen şahısın acil servis önüne bıraktığı aracı yanarak motor kısmı kül oldu.

Olay Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası rahatsızlanan A.T. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek hastayı alan sağlık ekipleri ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Babasının peşinden 40 AAY 377 plakalı otomobille hastaneye gelen A.T. aracını acil önüne bırakıp babasının peşinden koştu. Kısa süre sonra motor kısmından bilinmeyen bir nerenle alev alan araç yanmaya başladı. Alevleri gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken aracın motor kısmı yanarak kül oldu.

Aksaray'da Hastane Önünde Araç Yangını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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