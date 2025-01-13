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Aksaray'da Hastane Önünde Araç Yandı

Aksaray'da Hastane Önünde Araç Yandı
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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis önünde, babası için hastaneye gelen bir şahsın aracı motor alev alarak yandı. Olayın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aksaray'da rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan babası için aracıyla hastaneye gelen şahsın acil servis önüne bıraktığı aracı yanarak, motor kısmı kül oldu.

Olay, Tacin Mahallesi'ndeki Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası rahatsızlanan A.T. (38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek hastayı alan sağlık ekipleri, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Babasının peşinden 40 AAY 377 plakalı otomobille hastaneye gelen A.T., aracını acil servis önüne bırakıp babasının peşinden koştu. Kısa süre sonra motoru alev alan araç yanmaya başladı. Alevleri gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, aracın motor kısmı kül oldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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