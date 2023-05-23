Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Aksaray'da hapis cezası bulunan 3 aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da hapis cezası bulunan 3 aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmaları olan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve jandarma komando ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmaları olan 3 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) dedektifleri ve jandarma komando ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, JASAT dedektifleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 2 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ü., 'izinsiz olarak define araştırmak' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. isimli 3 şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada şüphelilerin yerini tespit eden JASAT dedektifleri, jandarma komando ekipleriyle birlikte 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 3 şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray Seçim Sonuçları
Aksaray Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Komando Aksaray JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title