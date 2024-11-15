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Aksaray'da Halı Sahada Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

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Aksaray'da 18 yaşındaki Berat Karaaslan, arkadaşlarıyla futbol maçı oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahale yetersiz kaldı.

Aksaray'da halı sahada futbol maçı oynayan 18 yaşındaki genç, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Sağlık Köy Yolu üzerinde bulunan bir halı sahada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı oynamaya gelen Berat Karaaslan (18), futbol maçı yaptığı esnada aniden fenalaşıp yere yığıldı. Karaaslan'ın yere yığıldığını gören arkadaşları ne olduğunu anlamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısas ürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yere yığılan Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesi sahada yapılan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Berat Karaaslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anlatan halı saha yetkilisi, gencin yere düşmesinin ardından hemen sağlık ekiplerinin gelerek götürdüğünü söyledi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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