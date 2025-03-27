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Aksaray'da Hafif Ticari Araç Kaldırıma Düştü

Aksaray'da Hafif Ticari Araç Kaldırıma Düştü
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Aksaray'da geri manevra yapan sürücü, merdivenli kaldırıma düşerek aracında hasar meydana getirdi. Kazada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray'da hafif ticari araçla geri manevra yapan sürücü, kaldırımı fark etmeyince araç yokuştaki merdivenli kaldırıma düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken aracın alt kısmında hasar meydana geldi.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kalealtı Caddesine tersten giren 42 ATV 818 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü M.B. (41), aracı düz istikamete çevirmek için yokuş aşağıya olan yola geri manevra yaptı. Bu sırada yokuştaki merdivenli kaldırımı fark etmeyen sürücü araçla birlikte merdivenlere düştü. Kazada aracın alt kısmında maddi hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yürüme kabiliyetini yitiren araç olay yerine çağırılan çekici ile çıkartılırken, polis kazayla ilgili inceleme yaptı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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