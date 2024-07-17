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Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın olduğu yer Aksaray - Adana Karayolu'nun 10. kilometresinde oldu. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden M.T. idaresindeki 68 HD 143 plakalı hafif ticari araç, karayoluna bağlanan sanayi çıkışındaki kavşakta N.Ü. yönetimindeki 68 EN 313 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu konumunda bulunan N.Ü. ve Okan Ü. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kalırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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