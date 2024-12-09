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Aksaray'da Hafif Ticari Araç Direğe Çarptı: Sürücü Yaralı

Aksaray'da Hafif Ticari Araç Direğe Çarptı: Sürücü Yaralı
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Aksaray’da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçta sürücü yaralandı. Kaza, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde gerçekleşti.

Aksaray'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray- Adana kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Y.K. (42) idaresindeki 34 YS 1600 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araç hurdaya dönerken, aydınlatma direği refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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