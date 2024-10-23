Aksaray'da Güvenlik Uygulaması: Polis Araç ve Şahısları Arıyor

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir genelinde çeşitli bölgelerde uygulama yapan polis araç ve şahısları didik didik arıyor.

Halkın huzur ve güveninin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece yarısı şehir genelinde geniş çaplı uygulama yapıyor. Birçok cadde ve sokaklarda görev alan ekipler trafikteki araçları bir bir durdurarak hem araç hem de şahıslar üzerinde arama yapıyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aramalarını gerçekleştiren ekipler şahısları Genel Bilgi Taramasından (GBT), araçları da plaka ve şase numaralarından sorguluyor. Aksaray genelindeki uygulamalar hem şehir merkezi hem de karayolları olmak üzere gece boyunca devam ediyor. - AKSARAY