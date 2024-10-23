Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Güvenlik Uygulaması: Polis Araç ve Şahısları Arıyor

Aksaray'da Güvenlik Uygulaması: Polis Araç ve Şahısları Arıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis geniş çaplı uygulama yapıyor. Gece boyunca şehir genelinde araç ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştiriliyor.

Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir genelinde çeşitli bölgelerde uygulama yapan polis araç ve şahısları didik didik arıyor.

Halkın huzur ve güveninin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece yarısı şehir genelinde geniş çaplı uygulama yapıyor. Birçok cadde ve sokaklarda görev alan ekipler trafikteki araçları bir bir durdurarak hem araç hem de şahıslar üzerinde arama yapıyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aramalarını gerçekleştiren ekipler şahısları Genel Bilgi Taramasından (GBT), araçları da plaka ve şase numaralarından sorguluyor. Aksaray genelindeki uygulamalar hem şehir merkezi hem de karayolları olmak üzere gece boyunca devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik aksaray 3-sayfa Polis

TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi

 Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri

İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi

Hainler saklandıkları inlerinde yok edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 24 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 24 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Balık, Akrep burcu yorumu! 24 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda neden yok? Hudutsuz Sevda yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe Hudutsuz Sevda günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Siyah Kalp neden yok? Siyah Kalp yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (7.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Siyah Kalp günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Karadut neden yok? Karadut yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı (5.BÖLÜM)? 24 Ekim Perşembe Karadut günü mü değişti? İnci Taneleri neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? 24 Ekim Perşembe İnci Taneleri günü mü değişti, hangi gün yayınlanıyor? Benfica Feyenoord maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Benfica Feyenoord geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ekim Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.