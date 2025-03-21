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Aksaray'da Güvenlik Uygulamaları Artıyor

Aksaray'da Güvenlik Uygulamaları Artıyor
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Aksaray'da polis ekipleri, halkın huzurunu sağlamak amacıyla şehir genelinde gece uygulamaları gerçekleştiriyor. Öğrenci yurtları ve suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde denetimler yapılıyor.

Aksaray'da polis ekipleri şehrin ana arterleri başta olmak üzere birçok yerinde huzur ve güvenlik uygulamaları yapıyor.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray Emniyeti şehir genelinde özellikle akşam ve geceleri uygulama ve denetimler yapıyor. Öğrenci yurtları, şehir merkezi ve suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri hem araçları hem de yayaları denetimden geçiriyor. Trafik ekipleri araç ve sürücüler üzerinde kontrol yaparken asayiş ekipleri de şahıslar üzerinde kontrol yapıyor. Araçların sorgulanıp sürücülerinin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildiği uygulamalarda şahıslarda bir bir Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasından geçiriliyor. Kusurlu olan araçlar cezai işleme tabi tutulurken uygulamalar şehir genelinde gece boyunca belirli aralıklarla devam ediyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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