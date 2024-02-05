Aksaray'da Gurbetçi Ailenin Evini Soyan 3 Hırsız Yakalandı

Aksaray'da gurbette yaşayan ailenin evini soyan ve güvenlik kameralarına yakalanan 3 hırsız, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde gurbette yaşayan ailenin evi 3 kişi tarafından gece saatlerinde soyuldu. Hırsızlık ihbarı üzerine Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek hırsızların peşine düştü. Görgü tanığı ve güvenlik kameralarından hırsızların izini süren ekipler, kısa sürede 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ardından şahısların saklandığı yeri belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Taşpazar Mahallesi'nde saklandıkları ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.N. (24), Ş.B. (25) ve İ.Ö. (29) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY