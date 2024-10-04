Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Gümrük Kaçağı Parfüm Operasyonu: 220 Şişe Ele Geçirildi

Aksaray'da Gümrük Kaçağı Parfüm Operasyonu: 220 Şişe Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma ekipleri, kargo ile gönderilen 220 adet gümrük kaçağı parfümü ele geçirirken, kargo alıcısı B.Ç. gözaltına alındı. Piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan ürünler, İstanbul'dan Aksaray'a sevkiyat için gönderilmişti.

Aksaray'a kargo ile gönderilen gümrük kaçağı parfümler jandarmanın operasyonuyla ele geçirilirken kargo alıcısı şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çeşitli faaliyetler yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri İstanbul'dan Aksaray'a kargo ile kaçak parfüm sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri kargo ve şüpheli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından kargo kamyonetinin Aksaray'a gelmesi üzenine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkez ilçede yapılan operasyonda piyasada değeri 1 milyon 100 bin lira olan 220 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Kargo alıcısı olan B.Ç. isimli şahıs ise jandarma ekiplerince kargo şirketinde yakalanarak gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik İstanbul Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title