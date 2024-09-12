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Aksaray'da GES Enerji Üretim Tesisi Hırsızlık Olayı

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Aksaray'da bulunan GES enerji üretim tesisinden 7 milyon 300 bin TL değerindeki 250 bin metre bakır elektrik kablosu çalındı. JASAT operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da GES enerji üretim tesisinden 7 milyon 300 bin TL'lik 250 bin metre bakır elektrik kablosunu çalan şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalanırken çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Gençosman Köyü mevkiinde bulunan GES enerji üretim tesisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, enerji tesisinden hırsızlık ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Piyasa değeri 7 milyon 300 bin TL olan 250 bin metre bakır elektrik kablosunun çalındığını tespit eden JASAT titiz ve ısrarlı çalışmalarla şüphelinin kimliğini tespit ederek şüpheli S.A. isimli şahsın izini sürdü. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takiple şahsın saklandığı yeri belirleyen ekipler ikamete yönelik yapılan operasyonda şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada sahte araç plakası ele geçirilirken, kabloları sattığı ortaya çıktı. Jandarmada sorguya alınan şahıs ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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