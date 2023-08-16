Aksaray'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Kontrol Altına Alındı
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Aksaray'da organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisi yangını, 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Şahin Tarhan'a ait 3 bin metrekarelik alandaki tesiste çıkan yangında malzemeler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının cam malzemelerin mercek görevi görüp diğer malzemeleri tutuşturması sonucu çıktığını belirledi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiyeciye ambulansta müdahale edildi.
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aksaray'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
Aksaray'da organize sanayi bölgesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Şahin Tarhan'a ait 3 bin metrekarelik alandaki tesiste, malzemeler kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, tesiste bulunan cam malzemelerin mercek görevi görüp, diğer malzemeleri tutuşturmasıyla yangının çıktığı tespit edildi. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, dumandan etkilenen 3 itfaiyeciye ambulansta müdahale edildi.