Aksaray'da Genç Pencereden Düştü, Polis İntihar Girişimini Araştırıyor

Aksaray'da Genç Pencereden Düştü, Polis İntihar Girişimini Araştırıyor
Güncelleme:
Aksaray'da 18 yaşındaki A.S., ailesiyle yaşadığı 5 katlı binanın penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayın intihar girişimi olup olmadığını araştıran polis, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlattı.

Aksaray'da ailesiyle birlikte oturduğu 5'inci kattaki dairenin penceresinden düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralanırken, polis olayın intihar girişimi olup olmadığını araştırıyor.

Olay, Fatih Mahallesi 4109 Sokakta bulunan 5 katlı Okan Apartmanının 5 katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.S. (18) isimli genç ailesiyle birlikte oturduğu 5. kattaki dairenin camından aşağıya düştü. Gencin düştüğünü gören bahçedeki apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri adreste inceleme yaparken, gencin intihar girişiminde mi bulunduğu veya farklı bir konu olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
