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Aksaray'da Gaz Kaçıran Araç Patladı, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Aksaray'da Gaz Kaçıran Araç Patladı, Sürücü Son Anda Kurtuldu
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Aksaray'da tamir için sanayide getirilen bir araç, gaz kaçağı nedeniyle alev aldı. Sürücü, aracın alev alması anında son anda kurtulurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Aksaray'da tamir için sanayide bir dükkana getirilen gaz kaçıran araç, içeriye alındığı esnada alev alarak parlarken, araç sürücüsü yanmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Aksaray oto sanayide bir dükkanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gaz kaçağı nedeniyle tamir için bir dükkana getirilen araç, dükkan içine alındığı esnada aniden alevlerle parladı. Parlama anında araçta bulunan sürücü saniyelerle alevlerden kurtulurken, yaşanan o anlar anbean dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın dükkan içine alınışı, araç sürücüsünün tam araçtan inerken aracın alevlerle parlaması ve sürücünün son anda kurtulması görülüyor. Aracın patlama sesiyle parlaması herkeste şok etkisi oluştururken, bir süre ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar tekrar bir patlama riskine karşı kaçıştı.

Yangın söndürme tüpüyle araca müdahale edilirken, parlamada bir kişi ufak yanıklarla hafif şekilde yaralandı. Patlama sesiyle dükkana gelen birçok sanayici de araca müdahale ederek bir başka olumsuzluğun yaşanmaması için tedbir aldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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