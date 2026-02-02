Haberler

Aksaray'da uçan çatının altında kalan adam ağır yaralandı

Aksaray'ın Çukuryurt köyünde etkili olan fırtına, bir mandıranın çatısını uçurarak Aydın H. isimli bir vatandaşın üzerine düşmesine neden oldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır.

Aksaray'da fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir mandıranın çatısını çevreye savurdu. Bu sırada orada bulunan Aydın H. isimli vatandaş uçan çatının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Aydın H. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

