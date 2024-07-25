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Aksaray'da film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada

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Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada yakalanan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Nakkaş Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 FE 422 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polisin ihtarı üzerine fren basıp durmak yerine gaza basan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen polisler aracı takibe alırken polis ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca kameralara da yansıdı. Aksaray sokaklarında siren seslerinin yankılandığı kovalamacaya anons üzerine motosikletli yunus ekipleri ve diğer ekipler de katıldı. Bir süre devam eden kovalamaca, ekiplerin kaçan aracı Hasas Mahallesi'nde bir sokakta sıkıştırmasıyla son buldu. Yakalanan araçtan indirilen sürücü A.D. (22) ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. (20) ile A.B. (18) olmak üzere 3 şahsın üst araması yapıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüpheliler polis aracına bindirilirken kaçtıkları araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (bonzai) bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken araç detaylı aranmak üzere çekici marifetiyle emniyete çekildi.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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