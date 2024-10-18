Aksaray'da Feci Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen feci otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aksaray-Ankara Kara yolu, Acıpınar mevkiinde, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 34 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiş olup, olayın soruşturulmasına tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - AKSARAY