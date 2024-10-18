Aksaray'da Feci Otobüs Kazası: 6 Ölü, 34 Yaralı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başsavcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da meydana gelen feci otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aksaray-Ankara Kara yolu, Acıpınar mevkiinde, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 34 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiş olup, olayın soruşturulmasına tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi. - AKSARAY