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Aksaray'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da minibüs ile çarpışan Tofaş otomobili ikiye bölünürken kazada baba ve kızı yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kaçan minibüs sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Aksaray'da minibüs ile çarpışan Tofaş otomobil ikiye bölündü. Feci kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ortaköy yolu Bağlıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy istikametine seyreden 68 ABD 220 plakalı minibüs, tali yoldan çıktığı iddia edilen Harun Güzyurdu idaresindeki 50 EC 603 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil adeta ikiye bölünürken otomobil sürücüsü Harun Güzyurdu ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Goncagül Güzyurdu (8) olay yerinde can verdi. Minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralanırken olay yerine itfaiye ambulans jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri araçta bulunan sürücü ve kızının öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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