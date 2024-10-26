Aksaray'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti

Feci kaza kamerada, sürücü anne öldü

Aksaray'da kavşaktan anayola çıkan anne ve oğlunun bulunduğu otomobile ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarptı

AKSARAY - Aksaray'da sokak çıkışındaki kavşaktan anayola çıkan anne ve oğlunun bulunduğu otomobile ehliyetsiz yabancı uyruklu gencin kullandığı otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü anne hayatını kaybetti, araçta bulunan oğlu ve diğer aracın ehliyetsiz sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aksaray Ortaköy Kara yolu üzeri ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ortaköy istikametine seyreden yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücü D.Ç. idaresindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, sokak çıkışındaki kavşaktan anayola çıkan Fadimana Özkan'ın kullandığı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan yaralılar Fadimana Özkan, oğlu S.Ö. ve ehliyetsiz sürücü D.Ç.'yi çıkarttı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fadimana Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza anı ise saniye saniye bir akaryakıt istasyonunun güvelik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde anayoldan gelen ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin sokaktaki kavşaktan çıkan otomobil ile çarpışması ve araçların savrulduğu görülüyor.