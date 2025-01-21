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Aksaray'da Feci Kaza: 3 Yaralı ve Yanan Araç

Aksaray'da Feci Kaza: 3 Yaralı ve Yanan Araç
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Aksaray'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç alev alev yanarak hurdaya döndü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da bariyerlere çarparak duran otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alev yanan araç demir yığınına döndü.

Kaza, Ağaçören ilçesi Ankara-Niğde Otoyolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Niğde yönüne seyreden M.A. idaresindeki 34 DUJ 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp durdu. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazada hurdaya dönen araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araç demir yığınına döndü. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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