Aksaray'da Farı Yanmayan Motosiklet Sürücüsüne Ceza Kesildi

Aksaray'da farı yanmadığı için motosikleti trafikten men edilen genç sürücü motosikletini kendi elleriyle çekiciye yükleyip kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da el salladı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tiyatro kavşağı istikametine seyreden farı yanmayan 68 AFN 107 plakalı motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen G.S.G. (17) isimli sürücünün herhangi bir eksiği bulunmazken, farının yanmaması nedeniyle daha önce de uyarılmasına rağmen aynı şekilde trafiğe çıkmasından dolayı cezai işlem uygulandı. Ceza yememek için polis memurlarına uzun süre dil döken genç sürücü cezadan kurtulamazken 993 lira ceza kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken, bunun için de polise dil döken sürücü, "Daha bugün 3 bin 200 lira ceza yedim" dedi. Trafikten men edilen motosikletini kendi elleriyle çekiciye yükleyen genç sürücü basın mensuplarına el sallayarak, "Motor bağlanmasa iyiydi, üzüldük. 3. bağlanması bu. O da alıştı zaten otoparklarda yatmaya. Sattım motoru, inşallah bir yolunu bulacağız. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu. - AKSARAY