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Aksaray'da Ev Hırsızı Tutuklandı

Aksaray'da birçok evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan para ve ziynet eşyalarının bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi saklandığı ikamette yakaladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.