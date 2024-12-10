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Aksaray'da Eski Lastik Yangını: Gökyüzüne Siyah Dumanlar Yükseldi

Aksaray'da Eski Lastik Yangını: Gökyüzüne Siyah Dumanlar Yükseldi
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Aksaray'ın eski sanayi sitesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilen eski araç lastikleri yangını, gökyüzüne yükselen siyah dumanlarla dikkat çekti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Aksaray'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan eski araç lastiklerinden gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

Olay, Aksaray'ın eski sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesindeki araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce getirilen eski araç lastikleri ateşe verildi. Yanmaya başlayan lastikler adeta alev topuna dönerken, gökyüzüne siyah duman yükseldi. Yangını fark eden devriye görevindeki polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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