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Aksaray'da Eski Eşinin Babasına Tabancayla Saldırı

Aksaray'da Eski Eşinin Babasına Tabancayla Saldırı
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Aksaray'da, 2 yıl önce boşandığı eşinin babasına sokak ortasında tabancayla ateş açan T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında tabancayla vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi 1669 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre T.İ. (31), 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin (26) babası M.Ç. (51) ile telefonda bir konuda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi. Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olayla ilgili polislere konuşan B.N.Ç., "Babam buraya geldi, o da buradan geldi. Üzerimize birkaç sıktı ama isabet etmedi. Ondan sonra da bacağına mı değdi bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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