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Aksaray'da Eski Eşin Babasına Tabancayla Saldırı: Eski Damat Tutuklandı

Aksaray'da Eski Eşin Babasına Tabancayla Saldırı: Eski Damat Tutuklandı
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Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında tabancayla vuran T.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası ağır yaralanan M.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşinin babasını sokak ortasında tabancayla vuran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1669 Sokakta yaşandı. İddiaya göre, T.İ. (31), 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.N.Ç.'nin (26) babası M.Ç. (51) ile telefonda bir konuda tartıştı. T.İ. telefonla tehdit ettiği eski kayınpederine, "Seni öldüreceğim in aşağıya" dedi. Bunun üzerine evden çıkan M.Ç. eski damadı tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Sol kasık kısmından yaralanan M.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan eski damat T.İ. polis ekiplerince kısa sürede suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı eski damat T.İ., gazetecilerin, "Neden vurdun?" sorusuna, "Namuslu ve şerefli yaşasın diye vurdum" şeklinde cevap verirken, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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