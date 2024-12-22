Aksaray'da Eski Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralı
Aksaray'da bir genç kadın, eski eşi G.G. tarafından sokak ortasında 14 yerinden bıçaklandı. Olay sonrası kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi sürüyor.
Aksaray'da sokak ortasında eski eşi tarafından bıçaklanan kadının 14 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.
Olay, akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli genç kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli şahısla tartışmış ve bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri saldırganın peşine düşerken, ağır yaralanan kadının 14 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. G.G. isimli şahsın genç kadının eski kocası olduğu ve yaklaşık 1,5 yıl önce boşandıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ederken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - AKSARAY