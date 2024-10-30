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Aksaray'da Engelli Park Yerlerine Cezalar Başladı

Aksaray'da Engelli Park Yerlerine Cezalar Başladı
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Aksaray'da engelli sürücüler için ayrılan park yerlerini işgal eden araç sürücülerine polis tarafından ceza kesildi. Trafik ekipleri, engelli otoparklarını sürekli kontrol ederek, ihlalde bulunan sürücüleri tespit etti.

Aksaray'da engelli sürücüler için ayrılan park yerlerini işgal eden araç sürücülerine polis ekiplerince ceza kesildi.

Aksaray'da şehir merkezi başta olmak üzere hastane ve adliye gibi resmi kurum otoparklarında engelli sürücüler için ayrılan park yerlerine park eden araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Şehir genelinde birçok noktada bulunan engelli parkları diğer sürücüler tarafından kullanılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bu sürücülere göz açtırmıyor.

Gelen çok sayıda ihbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri engelli otoparklarını takip altına aldı. Gün içerisinde sürekli olarak kontrol edilen engelli otoparklarında engelli vatandaşlara tahsis edilmiş araçların dışında araç park edilirse ekipler araç plakalarına ceza keserek araçları otoparka çektiriyor. Çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulayan polis ekipleri her bir sürücüye bin 383 lira para cezası kesiyor. Trafik ekipleri günün her saati engelli park yerlerinde denetim yapıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa aksaray trafik Hukuk Polis

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