Aksaray'da Emekli Maaşı Çeken Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Aksaray'da bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek için yola çıkan yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Gazi Y., bankadan emekli maaşını çektikten sonra eve gitmek için bankadan çıktı. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama şehir merkezi istikametine seyreden bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam kanlar içinde yere düşerken, otomobil sürücüsü ise durmak yerine gaza basıp hızla olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşlar yaşlı amcaya müdahalede bulunarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Gazi Y., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gazi Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY