Aksaray'da Ekmek Dağıtımı Üzerine Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü

Aksaray'da ekmek dağıtımı nedeniyle fırın işletmecisi ve dağıtıcı arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Fırın işletmecisi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da ekmek dağıtımı yüzünden fırın işletmecisi ve dağıtıcı arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada fırın işletmecisi tabancayla vurularak yaralanırken, "Hırsızları uyardığımız için mermi sıktılar" dedi.

Olay, sabah erken saatlerde Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan ekmek fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fırın işletmecisi Mehmet Baran K. (18) ve ekmek dağıtıcısı Serkan P. (44) arasında eksik ekmek dağıtımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşürken Serkan P. yanında bulunan tabancayı çekerek Mehmet Baran K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına isabet eden mermiyle yaralanan Mehmet Baran K. fırının önüne düşerken, fırın çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Tabancayla bacağından yaralanan Mehmet Baran K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gazetecilerin "Neden vurdu" sorusuna, "Hırsızları uyardığımız için mermi sıktılar" dedi.

Polis ekiplerinin incelemesini sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tankikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
