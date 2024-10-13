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Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü ve Çakar Lambası Yakalandı

Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü ve Çakar Lambası Yakalandı
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Aksaray'da rutin yol kontrolünde durdurulan otomobilde çakar polis lambası ele geçirildi. Sürücüsü B.M., daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz araç kullanıyordu.

Aksaray'da uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde çakar polis lambası ele geçirilirken sürücüsü ehliyetsiz çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan polis, şüphe üzerine 68 MA 2168 plakalı otomobili durdurdu. Yabancı uyruklu sürücü B.M. (25) araçtan indirilirken araçta yapılan aramada ön camda monteli halde çakar polis lambası bulundu. Çakar lambaya el koyan polis ekipleri sürücüyü de sorgudan geçirirken, sürücünün de daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye gerekli maddelerden trafik cezası uygulanırken araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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