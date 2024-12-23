Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
2024'te en çok haber olan İstanbul ilçe belediye başkanları
AK Parti'de tüm gözlerin çevrildiği isim 2. sırada
Dev fabrika, günlük bin 300 hanelik kaçak elektrik kullanmış
Her gün bin 300 hanenin hakkına girmişler

Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü, 'Dur' İhtarı Üzerine Kaçtı

Aksaray'da Ehliyetsiz Sürücü, 'Dur' İhtarı Üzerine Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü ve arkadaşı gözaltına alındı. 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın peşine düşen polis çok geçmeden aracı yakalarken, araçtan 17 yaşında ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı çıktı.

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan asayiş ekipleri, şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADJ 205 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçmaya başlayan araç, yaklaşık 700 metre süren kovalamaca sonucu askerlik şubesi kavşağında yakalandı. Aracın yanına gelen polis ekipleri, araç sürücüsü S.B. (17) ve yanında bulunan 17 yaşındaki C.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama ve incelemelerde sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edilirken, araç ruhsat sahibine ve sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve temin etmekten ceza kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
img

Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı
img

Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi
Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
Ameliyat oldu! İşte son durumu
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

23 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Aret Sahakyan kimdir? Aret Sahakyan kaç yaşında, aslen nereli? Seda Sayan Türkiye'yi terk etti mi, nereye gitti? 24 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Aralık Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'ne mi katıldı? MasterChef ceketi kim giydi? 23 Aralık Pazartesi MasterChef ikinci önlüğü kim giydi? Pazartesi hangi diziler var? 23 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Kızıl Goncalar 32. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.