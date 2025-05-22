Aksaray'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 20 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 20 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yapılan trafik denetimlerinde ehliyetsiz, kasksız ve sigortasız motosiklet kullanan bir sürücüye 20 bin 663 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da ehliyetsiz ve kasksız bindiği sigortasız yakalaması olan motosikletle polise yakalanan sürücüye 20 bin 663 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları hıza artan motosikletlere karşı etkin bir çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri usulsüz hiçbir motosiklet ve sürücüsüne geçit vermiyor. Bu çerçevede yapılan denetimlerde şehir merkezinde kasksız motosiklet kullanan sürücüyü durduran trafik ekipleri yaptığı incelemede sürücü H.G.'nin ehliyetsiz, 68 ABR 111 plakalı motosikletin ise sigortasız ve yakalaması olduğunu tespit etti. İşlemler için motosikletten indirilen sürücüye ehliyetsiz, kasksız ve sigortasız motosiklet kullanmaktan toplam 20 bin 663 lira para cezası kesildi. Plakadan yapılan sorgulamada motosikletin yakalama kararı olduğu da belirlenirken, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler kontak açtı

Anlaşma tamam! İstanbul'da hayatı felç eden grev sona erdi
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.