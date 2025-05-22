Aksaray'da Ehliyetsiz Motosiklet Kullanımına 20 Bin Lira Ceza

Ehliyet, kask, sigorta yok, 20 bin lira ceza var

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz ve kasksız bindiği sigortasız yakalaması olan motosikletle polise yakalanan sürücüye 20 bin 663 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte trafikte sayıları hıza artan motosikletlere karşı etkin bir çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri usulsüz hiçbir motosiklet ve sürücüsüne geçit vermiyor. Bu çerçevede yapılan denetimlerde şehir merkezinde kasksız motosiklet kullanan sürücüyü durduran trafik ekipleri yaptığı incelemede sürücü H.G.'nin ehliyetsiz, 68 ABR 111 plakalı motosikletin ise sigortasız ve yakalaması olduğunu tespit etti. İşlemler için motosikletten indirilen sürücüye ehliyetsiz, kasksız ve sigortasız motosiklet kullanmaktan toplam 20 bin 663 lira para cezası kesildi. Plakadan yapılan sorgulamada motosikletin yakalama kararı olduğu da belirlenirken, motosiklet trafikten men edilerek otoparka çektirildi.