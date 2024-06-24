Aksaray'da Ehliyetsiz Gençlerin Kovalamacası

Aksaray'da ehliyetsiz kullandığı araçla polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç, emniyeti alarma geçirdi. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada yakalanan sürücü ve 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AK 685 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. İhtara uymayıp fren yerine gaza basıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Lüks araçla hızla kaçmaya başlayan sürücüyü polis ekipleri takibe aldı. Takip eden ekibin plakayı ve gidiş istikametini diğer ekiplere anons etmesi üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti. Onlarca ekibin katıldığı kovalamacada polis ekipleri, aracın kaçış istikametini abluka altına aldı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu araç durdurulurken, araçtan indirilen sürücü K.E.Y.'ın (17) ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Sürücü ve yanında bulunan Y.A.A. (17) ile Ç.E.A. (17) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, trafik ekiplerince sürücüye dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz araç kullanmak, ters şeritte seyretmek gibi ihlallerden toplamda 60 bin TL ceza kesildi. - AKSARAY