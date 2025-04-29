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Aksaray'da Durdurulan Otobüste 48 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da Durdurulan Otobüste 48 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde, kolilere gizlenmiş toplam 48 bin adet kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem yapılmaya başlandı.

Aksaray'da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 48 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Olay, gece yarısı Aksaray-Adana Kara yolu uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan jandarma ekipleri bagajda yaptığı kontrolde kolilere gizlenmiş toplam 48 bin adet kaçak sigara ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık yüz bin lira olan sigaralara el konulurken sigaranın sahibi olduğu belirlenen şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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