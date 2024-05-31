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Aksaray'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

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Aksaray'da yapılan bir uygulamada durdurulan araçta bulunan kadının çantasında uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Kadının üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan araçta yolcu olarak bulunan kadının çantasında uyuşturucu kullanma aparatı bulan polis, "Şişemde vardı içtim, başka uyuşturucu yok" diyen kadının üzerinde yaptığı aramada iç çamaşırında metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olay, Aksaray Gülağaç İlçe Yolu Kireçlik mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Gülağaç'tan Aksaray istikametine seyreden Y.T. (38) idaresindeki 52 ADP 323 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan E.E. (27) isimli kadının tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araç ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Uygulamada görevli kadın polis memurları kadının çantasında yaptığı aramada uyuşturucu kullanma aparatları bulurken, polis ekipleri kadına uyuşturucu olup olmadığını sordu. Bunun üzerine "Şişemde vardı içtim, başka da uyuşturucu yok. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz" diye cevap veren kadının üzerinde arama yapan kadın polis memurları, kadının iç çamaşırında poşetle gizlenmiş bir miktar metamfetamin maddesi buldu. Uyuşturucuya polis ekiplerince el konulurken kadın gözaltına alındı. Kadının daha önceden de uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan kaydı olduğu öğrenilirken, "Aranmam yok ama daha yeni beraat ettim" şeklinde konuştu. Gözaltı işlemleri sırasında kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın, "Çekme lütfen, sinirlerimi bozuyorsun" dedi. İşlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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